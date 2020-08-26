Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза в обмен на реформы

За принятие соответствующего меморандума и кредитного соглашения с ЕС 25 августа проголосовали 248 народных депутатов.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ. ВР согласовала определенные условия для получения займа.

Напомним, среди прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы ценой 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль.

Ранее в Еврокомиссии прогнозировали, что Киев может выполнить требования получения 600 млн евро уже к концу года.

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