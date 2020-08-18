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Митрополит Антоний объяснил, к чему приводит недоверие любви Божией

18.08.2020 / 17:40
Митрополит Антоний объяснил, к чему приводит недоверие любви Божией
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ напомнил, что отношение к людям неотделимо от отношения к Богу

Недоверие любви Божией делает человека бесчувственным, холодным и безразличным.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Мы привыкли к такому определению: «Бог есть Любовь», но верим ли мы совершенно искренно и глубоко в то, что это так для каждого из нас? И не одно то мешает нам поверить, что за умножение беззаконий иссякла любовь многих, но и то, что наша душа часто не может открыться даже Божией любви. Одних сдерживает страх, других – самолюбие, третьих – ошибки в жизни… Как бы то ни было, в корне всех препятствий – недоверие любви Божией», - объяснил митрополит Антоний.

По его словам,  именно из-за того, что по-настоящему не осознаем, что значит любовь Бога к нам, «боимся налететь в своем опыте любви на бесчувствие, холодность и безразличие, или просто отходим от всех возможных проявлений любви к человеку, не веря искренности» и проявляя «многие недостойные христиан мысли и чувства».

Митрополит Антоний объяснил, что любовь Господа к нам выразилась в том, «что Он нас оживотворил со Христом, дал Свою благодать, которая нас спасает через веру». 

Управделами УПЦ напомнил, что отношение к людям неотделимо от отношения к Богу.

«Тот, кто хочет на опыте знать любовь Божию к себе, должен учиться любить людей. Особенно это важно в семье, потому что тот, кто вырос в атмосфере любви, способнее ощутить, понять, испытать любовь Бога и людей, чем лишенные ее с детства. Дай Бог каждому и любимым быть, и самому любить Бога и людей, неизменно веря великой любви Бога к каждому», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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