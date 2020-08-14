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Во всех храмах Беларуси будут молиться о мире

14.08.2020 / 17:24
Особые молитвы о даровании мира Белорусской земле благословил возносить митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Во всех храмах и монастырях Белорусской Православной Церкви будут молиться о мире.

Как сообщает официальный портал БПЦ, особые молитвы о даровании мира Белорусской земле благословил возносить митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

«С чувством искренней боли и тревоги за родной моему сердцу народ Беларуси, переживающий ныне сложное время, обращаюсь ко всем Вам, архипастырям Белорусской Православной Церкви, и прошу Вас, начиная с сегодняшнего дня, осуществлять следующее: во всех храмах и монашеских обителях Ваших епархий за каждой Божественной литургией возносить ко Господу сугубые молитвы о даровании мира и благополучия белорусскому народу», – сказано в распоряжении митрополита Павла.

 

 

Источник: Inpress.ua
Беларусская церковь
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