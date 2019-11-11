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Митрополита УПЦ пригласили на торжества в честь восстановления Витебской кафедры

11.11.2019 / 17:45
Митрополита УПЦ пригласили на торжества в честь восстановления Витебской кафедры
church.by Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Павел обратился ко всем присутствующим со словом проповеди, и подарил верующим иконы Божией Матери «Жировичская»

В Витебске (Республика Беларусь) 10 ноября митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе.

На торжественное богослужение в честь 30-летия восстановления Витебской кафедры прибыл архиерей Украинской Православной Церкви митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.by.

Митрополит Павел также поздравил владыку архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия с 30-летием епископской хиротонии и с днем небесного покровителя. Также владыка экзарх поздравил архиепископа Димитрия с 30-летием возрождения епископской кафедры на Витебской земле и вручил ему архиерейскую панагию с памятной надписью.

Владыка Павел обратился ко всем присутствующим со словом проповеди, и подарил верующим иконы Божией Матери «Жировичская».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Беларусская церковь
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