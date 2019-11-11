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Болтон знает не известные Конгрессу детали давления Белого дома на Украину

11.11.2019 / 17:53
Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон обладает информацией о кампании давления Белого дома на Украину, которая до сих пор остается неизвестной для расследования по импичменту Трампа.

Об этом в письме главному юристу Палаты представителей США написал адвокат Болтона Чарльз Купер, сообщает The New York Times.

Такую позицию юрист высказал в ответ на запрос законодателей провести слушания с участием Болтона.

"Бывший советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон знает о „много встреч и разговоров“, связанных с кампанией давления на Украину, о которых участники расследования по импичменту в Палате представителей до сих пор не знают", - цитирует издание Купера.

При этом Купер не уточнил, какие именно встречи и разговоры он имеет в виду.

В то же время адвокат заявил, что Болтон будет готов свидетельствовать, но только при наличии постановления суда, которая позволит ему игнорировать возражения Белого дома.

Напомним, в конце октября демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента Дональда Трампа Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Болтон должен был дать показания 7 ноября, однако не явился на слушания.

Позже Болтон согласился выступить в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, если федеральный суд решит, что бывшие и нынешние советники американского президента не обладают иммунитетом перед повестками о даче показаний в законодательном органе.

Источник

импичмент, Трамп, Зеленский, Болтон, давление на Украину
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