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Митрополит Антоний объяснил, как правильно воспринимать явления иного мира

14.08.2020 / 17:45
Митрополит Антоний объяснил, как правильно воспринимать явления иного мира
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Он объяснил, что согласно мудрости иудеев, и язычников, и христиан в древние времена «восхищение» - это переход в область иного мира, совершающийся неожиданно, «будто порывом ветра душа переносится в мир иной»

Для верующего человека важно правильно воспринимать чуткость к явлениям иного, духовного мира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич), разъясняя трудный для понимания фрагмент из послания апостола Павла к филиппийцам.

«В этом фрагменте есть слова: «Не восхищением непщева». Его чаще всего неверно толкуют. «Восхищение» нельзя понимать как хищение», — уверяет о. Павел Флоренский. Это определение относится к состоянию, известному и язычникам. Его трудно выразить одним словом. Это состояние человека, вдруг почувствовавшего как бы отделённым от тела и вознесенным туда, где трудно что-то себе представить или как-то описать — рай, суд Божий, величие славы Божией и т.п…Нам ближе всего определение подобного состояния как вдохновение», - рассказал митрополит Антоний.

Он объяснил, что согласно мудрости иудеев, и язычников, и христиан в древние времена «восхищение» — это переход в область иного мира, совершающийся неожиданно, «будто порывом ветра душа переносится в мир иной».

В это время древняя Церковь изобиловала духовными дарованиями, однако в этом был соблазн заметного увлечения мистическими явлениями.

«Филиппийцев отличали такие качества, как отзывчивость, благородство, чуткость. Апостол Павел ценил их и потому особенно заботился о том, чтобы их уверенность в реальности иного мира не приняла неверного направления. ..Во-первых, видимо, чуткость к явлениям иного мира могла быть воспринята как особое дарование, которого вполне достаточно для спасения и даже для превосходства над другими. Во-вторых, по отношению к Господу можно было подумать о Нем, как о Великом Посвященном согласно понятий тогдашних филиппийцев», - объяснил владыка.

Именно потому «апостол Павел чётко разграничивает два момента: «восхищение» как восхождение от земли к Небу, человека к Богу утверждается, а по отношению к Господу отрицается, так как Он нисходит с Неба к человеку с высоты на землю, чтобы устремление человека к Богу и Бога к человеку сделало возможным их встречу».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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