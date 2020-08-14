Войти | Зарегистрироваться
18:05

пятница,
14 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

14.08.2020 / 17:18
Центр общественного здоровья 13 августа вновь отчитался о получении рекордного числа подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 2004, что почти на 200 больше зафиксированного накануне максимума в 1809.

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель составляет около 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между ними и позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине вновь будет зафиксирован новый рекорд числа заболевших.

На прошлой неделе при росте числа подозрений до уровня около 1800 три дня подряд фиксировались максимумы числа заболевших: от 1318 до 1489 в день. На этой неделе после традиционного спада в выходные и понедельник число заболевших достигло сначала 1433, а в четверг Минздрав сообщил о новом рекорде – 1592 чел.

Как сообщалось, основные статистически показатели эпидемии COVID-19 в Украине непрерывно ухудшаются уже более трех недель. В частности, средняя за неделю суточная заболеваемость достигла 1333 чел., а за две недели – 1239 чел., тогда как в первой половине июля эти показатели удалось уменьшить соответственно с 917 чел. до 739 чел. и с 847 чел. до 717 чел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Среди других показателей, которые быстро растут уже больше трех недель, - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля этот показатель держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако теперь вырос до 37,9 тыс.

Помимо того на новый максимум вышло число госпитализированных за сутки: усредненное за неделю – 268 чел., за две недели – 253, тогда как три недели назад в период временного снижения заболеваемости ежедневно госпитализировалось в среднем 176-177 человек.

Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин продлен до конца августа.

Источник 

статистика, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.