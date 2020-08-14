Двое украинских военных подорвались на взрывчатке в Донецкой области, один из них погиб

Об этом сообщается на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в соцсети Facebook.

"В Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения… Раненый военный оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Командование Объединенных сил и командование оперативно-тактической группировки "Восток" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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