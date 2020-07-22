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Мужчина с боевой гранатой зашел в магазин в райцентре в Запорожской области и угрожал перекрыть дорожное движение

22.07.2020 / 15:52
В райцентре Васильевка (Запорожская область) правоохранители задержали мужчину, который зашел в магазин с боевой гранатой "Ф-1" и угрожал перекрыть дорожное движение.

Об этом сообщает 21 июля Отдел коммуникаций Нацполиции в Запорожской области.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел вечером 20 июля в г.Васильевка Запорожской области. Вначале местный житель позвонил в полицию и сообщил, что имеет взрывное устройство и хочет перекрыть дорожное движение. Спустя несколько минут он зашел с гранатой "Ф-1" в магазин, расположенный на бульваре Центральном, сотрудники магазина вызвали полицию.

Прибывшим первыми на место происшествия сотрудникам сектора реагирования Патрульной полиции Васильевки и полиции охраны удалось задержать и разоружить мужчину до приезда следственно-оперативной группы и специалистов-взрывотехников.

По данным полиции, задержан местный житель 1968 г.р., служивший ранее в АТО. По предварительным данным, боеприпасы привезены ним из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство.

Источник 

граната, взрывчатка, Запорожье
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