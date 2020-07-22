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Для Швейцарии честь принимать в 2022 году конференцию по вопросам реформ в Украине - Зоммаруга

22.07.2020 / 16:14
Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга считает, что у Украины и Швейцарии есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

"Для нас большая честь, что в 2022 году именно в Швейцарии буде проходить 5-я конференция по вопросам реформ в Украине", - сказала она на брифинге во вторник, 21 июля, после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зоммаруга указала, что две страны активно взаимодействуют в различных проектах, чему способствуют хорошие контакты на высшем уровне.

По ее словам, Швейцария готова помогать Украине в построении независимой и эффективной судебной системы, в развитии инфраструктуры и борьбе с изменениями климата.

Зоммаруга также отметила эффективное взаимодействие Украины и Швейцарии в противостоянии пандемии коронавируса.

Источник

Швейцария, Зоммаруга
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