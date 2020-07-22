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В Киево-Печерской лавре в день основателя монастыря преподобного Антония состоится 5 литургий

22.07.2020 / 15:48
В Киево-Печерской лавре в день основателя монастыря преподобного Антония состоится 5 литургий
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Преподобный создал первый монастырь - Киево-Печерскую обитель и был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси

В четверг, 23 июля, православные отмечают день памяти преподобного Антония Печерского
- основателя Киево-Печерского монастыря.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится пять Божественных литургий.

06.00 - Крестовоздвиженский храм. Полунощница.
01.00 - Дальние пещеры.
05.30 - Ближние пещеры.
06.30 - Крестовоздвиженский храм (по окончании - малое освящение воды на источнике прп. Антония).
07.00 - Трапезный храм.
08.30 - Площадь перед Успенским собором: (по окончании - крестный ход на Ближние пещеры).

Божественную литургию на площади перед Успенским собором возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В этот день управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) празднует день тезоименитства.
Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова.
С юных лет подвижник хотел послужить Богу в монашеском чине.

Промыслом Божиим Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на Родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг.
Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческую установку: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков».
Впоследствии преподобный создал первый монастырь - Киево-Печерскую обитель и был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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