В Киево-Печерской лавре в день основателя монастыря преподобного Антония состоится 5 литургий

В четверг, 23 июля, православные отмечают день памяти преподобного Антония Печерского

- основателя Киево-Печерского монастыря.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится пять Божественных литургий.

06.00 - Крестовоздвиженский храм. Полунощница.

01.00 - Дальние пещеры.

05.30 - Ближние пещеры.

06.30 - Крестовоздвиженский храм (по окончании - малое освящение воды на источнике прп. Антония).

07.00 - Трапезный храм.

08.30 - Площадь перед Успенским собором: (по окончании - крестный ход на Ближние пещеры).

Божественную литургию на площади перед Успенским собором возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В этот день управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) празднует день тезоименитства.

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова.

С юных лет подвижник хотел послужить Богу в монашеском чине.

Промыслом Божиим Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на Родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг.

Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческую установку: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков».

Впоследствии преподобный создал первый монастырь - Киево-Печерскую обитель и был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси.