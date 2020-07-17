Войти | Зарегистрироваться
17:22

пятница,
17 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, что значит «быть воином Христовым»

17.07.2020 / 15:49
Митрополит Антоний объяснил, что значит «быть воином Христовым»
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний указал на толкование слов апостола, когда он упоминает «щит веры», «шлем спасения» и «меч духовный»

Апостол Павел напоминает о том, что быть христианином — равнозначно, что быть воином.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Все христиане призваны бороться за жизнь, за то, чтобы в душе всегда было место Богу. Нам надо всегда помнить, что каждому допускается время наиболее трудных испытаний. Чаще это бывает в старости. Иногда в предсмертной болезни все так складывается, что никакого терпения уже не хватает. Могут прийти мысли даже о самоубийстве как об избавлении от нестерпимых мук — иногда физических, иногда душевных, или всех вместе. И такое может прийти не всегда в старости. Устоять, не поддаться унынию, а тем более отчаянию, ропоту, чувству злобе, ненависти, жажде мести и тому подобному можно только с Богом» - напомнил владыка.

Он объяснил, что значат слова в послании апостола Павла об особой подготовке к борьбе против дьявола и духов зла.

«Готовиться конкретно нам предстоит так, как советует апостол. Поясом считать истину, броней своей, то есть защитой, — праведность. Истина теперь для нас редкость, ведь сколько времени мы живем во лжи. Ложь встречаем всюду, волей и неволей втягиваемся в этот мутный поток. Кто еще пробует этому верить, часто наталкивается на обман, и на них смотрят, как на наивных и не знающих жизни. Праведность наша далеко не для всех ценность и реальность. Больше таких, кто знает, как надо, а делает в жизни, как хочет», - рассказал владыка.

Митрополит Антоний указал на толкование слов апостола, когда он упоминает «щит веры», «шлем спасения» и «меч духовный».

«Более всего необходим щит веры, который не допустит раскаленным стрелам лукавого уязвить нас. Стрелы эти — злые помыслы, которые всегда попадают в цель, если мы не боремся со своими страстями. Стоит врагу, к примеру, подбросить нам мысль, что кому-то больше внимания достается, больше уважения, и наша гордыня поднимает голову: чем я хуже. Или зависть, ревность, обидчивость. Сколько всего в нас, что может ранить, если мы не позаботимся защитить душу верой», - отметил владыка.

Под словами «шлем спасения» апостол подразумевает надежду.

«Меч духовный» — это Слово Божье, его надо знать, к нему надо возвращаться, им укрепляться, вдохновляться, защищаться. Господь поможет, но поможет борющемуся, не ленивому, равнодушному и беспечному, а стремящемуся в число воинов Христовых», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.