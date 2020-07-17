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В РПЦ дали оценку смене статуса храма Святой Софии

17.07.2020 / 15:55
В Церкви призвали турецкие власти сохранить святыни Софии и обеспечить к ним доступ паломников

Священный Синод Русской Православной Церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом Священный Синод заявил по результатам заседания 16-17 июля.

«Означенное решение принято без учета ходатайств и ясно выраженной позиции Предстоятелей и иерархов Православных Поместных Церквей, представителей иностранных государств, многочисленных международных общественных и правозащитных организаций, духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций. Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах», - отметили в заявлении.

По мнению Священного Синода РПЦ, решение турецких властей передать собор Святой Софии решение турецких властей сменить статус собора приносит особую боль, поскольку для Православной же Церкви этот храм имеет особое историческое и духовное значение.

Кроме того, Священный Синод призвал Поместные Православные Церкви «сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса».

«Обращаясь к братским Поместным Церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для Святой Православной Церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам. Сейчас, в эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества на Церковь, единство необходимо еще более, чем прежде», - указано в документе.

В Церкви призвали турецкие власти сохранить святыни Софии и обеспечить к ним доступ паломников.

«Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников. Выражая надежду на дальнейшее сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими различных мировых религий, обращаемся и к мировому сообществу с призывом оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан», - заключили в заявлении.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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