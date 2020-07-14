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В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело

15.07.2020 / 09:01
638 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро вторника, 14 июля, 651 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 14 умерли.

Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 13 июля сообщалось о 612 новых случаях заболевания Covid-19, 12 июля – о 678 инфицированных, 11 июля - о 800 новых случаях заболевания; 10 июля было 819 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 54 771 человек, выздоровевших – 27 154, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 412 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 205 человек, что на 27 меньше, чем днем ранее.

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статистика, коронавирус, Covid-19
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