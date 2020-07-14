В Украине за сутки от Covid-19 вновь выздоровело больше людей, чем заболело

Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 13 июля сообщалось о 612 новых случаях заболевания Covid-19, 12 июля – о 678 инфицированных, 11 июля - о 800 новых случаях заболевания; 10 июля было 819 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 54 771 человек, выздоровевших – 27 154, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 412 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 205 человек, что на 27 меньше, чем днем ранее.

Источник