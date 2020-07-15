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Кабмин рассмотрит необходимость продления карантина

15.07.2020 / 10:23
Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит необходимость продления карантина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированного собеседника в Министерстве здравоохранения.

Прямая речь: "На следующей неделе будет заседание Кабмина, на котором будут рассматривать вопросы необходимости продления карантина".

Источник уточнил, что речь идет о продлении адаптивного карантина по регионам.

Напомним: Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

В Украине действует адаптивный карантин: в регионах могут быть различные ограничения и-за коронавирусной болезни COVID-19.

Решение ослаблять карантинные ограничения или делать их более жесткими принимает местная власть по результатам заседаний комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на основе соответствия критериям Минздраве.

Источник

Кабмин, коронавирус, карантин
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