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Управделами УПЦ объяснил, с чем связано отрицание Церкви у многих крещеных людей

14.07.2020 / 21:06
Управделами УПЦ объяснил, с чем связано отрицание Церкви у многих крещеных людей
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
По его словам, «многие инфицированы бациллой наживы и веры в свои силы, уверенностью, что человек – хозяин своей судьбы»

Многие крещеные люди не ходят в храм и отрицают Бога, поскольку служат своим страстям.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Еще полвека назад народ был религиозен в своей основной массе. Простые люди ощущали страх Божий. Сейчас же сплошь и рядом индифферентность, безразличие, отрицание всего. Это, безусловно, не за один день произошло.  Процесс был запущен давно, но присутствовал в единичных проявлениях, без глобального распространения. Общество практически тотально заражено неверием», - отметил владыка.

По его словам, «многие инфицированы бациллой наживы и веры в свои силы, уверенностью, что человек – хозяин своей судьбы».

«Технологический прогресс укрепляет людей в этой мысли. Человек пребывает в иллюзии, что он сам может что-то уникальное создать, сам в состоянии покорять вселенную. Но это самообман. Без воли Божией или Его святого попущения человек абсолютно ничего создать не может», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он объяснил, что излишнее стремление к богатству может отлучить от служения Христу.

«Чтобы сбить оскомину самомнения и самовозвеличивания, полезно читать псалмы, где за каждым словом показаны никчемность, немощь человеческая и величие Божие.

Не лишним будет, если получается, перечитывать классику. М. Булгаков в «Мастере и Маргарите» виртуозно показал всю несостоятельность тезиса «человек – хозяин своей судьбы».

Один из его персонажей, с уверенностью заявлявший о своих планах на ближайшее время, был высмеян за самонадеянность и закончил вечер под колесами трамвая.

Все и всегда в руках Божьих. Не будем об этом забывать», -заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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