Войти | Зарегистрироваться
22:03

вторник,
14 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Мэр Золочева с кувалдой пришел к дому священника УПЦ

14.07.2020 / 20:26
Мэр Золочева с кувалдой пришел к дому священника УПЦ
Мэр Золочева Источник: Центр информации УПЦ
Накануне городские власти инициировали собрание «вече», для того, чтобы выставить требования общине УПЦ и возможно, предпринять определенные действия

В Золочеве Львовской области в эти минуты сотни активистов в присутствии городской власти окружили дом настоятеля общины Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша иерея Максима Йоенко для проведения масштабной акции протеста.

Как сообщает Центр информации УПЦ, люди держат в руках государственные и черно-красные флаги. Городской глава Золочева Игорь Грынькив в своем выступлении призвал верующих УПЦ покинуть Золочев и переехать в Почаев. Также против верующих УПЦ выступили депутаты городского совета. К протестующим вышел иерей Максим Йоенко и попытался рассказать о молитвенной миссии Церкви. Но активисты прерывали его провокационными тезисами.
За "вече" наблюдают правоохранительные органы.

Накануне городские власти инициировали собрание «вече», для того, чтобы выставить требования общине УПЦ и возможно, предпринять определенные действия.

«Они хотят запретить верующим Украинской Православной Церкви собираться для молитвы и в целом, говорят, чтобы мы убирались отсюда. Наша община не нарушает закон и общественный порядок. Но они подталкивают своих людей на плохие поступки. Ранее неизвестные расписали ограждение вокруг моего дома оскорблениями и нацистской символикой: «геть РПЦ», оставили пятна «крови» и нацистские символы», - сообщил отец Максим.

Как сообщалось, накануне в Золочеве поднялся скандал вокруг предполагаемого строительства храма УПЦ под видом жилого дома. Вместе с тем в Львовской епархии заявили, что храм УПЦ в Золочеве не строят.

Мэр города Игорь Грынькив записал видеообращение и инициировал внеочередную сессию горсовета, на которой депутаты проголосовали за запрет строительства храма УПЦ в городе и за снос забора и ворот частного дома священника.

Сейчас на акцию под названием «вече» активистов призвал лично городской глава Золочева Игорь Грынькив.

«Только вместе не допустим Московскую Церковь в Золочев», - сказал городской глава в своем видеообращении.
Грынькив призвал прибыть на собрание жителей соседних сел и всего района, а также взять с собой государственные флаги.

Формальная претензия местных властей к общине УПЦ – несоблюдение строительных норм. Однако и призывы местного главы, и притеснения верующих связаны с ненавистью на религиозной почве, считает местный священник.

«Нас часто называют «Церковью агрессора». А теперь вот городской глава сам лично зазвал людей на «вече», - говорит настоятель общины.
Около года назад иерей Максим Йоенко купил полдома и сейчас занимается его ремонтом. Храма УПЦ в Золочеве нет, но когда там поселился священник УПЦ, православные жители обратились к нему с просьбой провести для них молебен.
Храм Украинской Православной Церкви, который был в городе, еще в 1990-х годах перевели в УПЦ Киевского Патриархата, с тех пор община молится в домовых храмах. Молебен с литургией священник провел один раз, в строительном вагончике на частной придомовой территории.
Вагончик, который священник УПЦ оборудовал под молитвенную комнату, находится на частной территории дома священника – не имея своей церкви, верующие приходят сюда для молитвенного общения.

Центр информации УПЦ следит за событиями в Золочеве, о подробностях акции будет сообщено позже.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.