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Стали известны подробности доступа туристов в собор Святой Софии

14.07.2020 / 18:36
Для посетителей будут организованы специальные мероприятия, чтобы они не могли приблизиться к месту, где будет проходить мусульманская молитва

Туристы смогут посещать собор Святой Софии, однако в определенное для этого время, а символы, несовместимые с функцией мечети, будут выставлены в другом месте.

Об этом сообщает orthodoxia.info.

По информации издания, главным имамом мечети Айя-София назначен боснийский мусульманин, который 24 июля проведет там первую мусульманскую молитву - пятничный намаз.

Именно имам Феррух читал суру «Фатх» прямо в Айя-Софии еще до ее повторного открытия.

Кроме того, по заявлению ethnos.gr, «символы, которые не должны быть внутри собора Святой Софии, потому что они не будут совместимы с ее функцией мечети, будут перенесены и выставлены в другом месте».

Стихи из Корана будут звучать внутри собора Святой Софии в течение 24 часов, а собор будет открыт каждый день для всех 5 намазов.

Сообщается, что туристы смогут увидеть мозаики в определенное время без билета.
Также для посетителей будут организованы специальные мероприятия, чтобы они не могли приблизиться к месту, где будет проходить мусульманская молитва.

Как сообщалось ранее, 10 июля Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.

В тот же день Президент Турции опубликовал в своем Твиттере подписанный указ об изменении статуса собора.

Источник: Inpress.ua
Святая София
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