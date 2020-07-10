Грузинская Церковь призвала власти Турции сохранить статус Святой Софии

Грузинская Православная Церковь обратилась к властям Турции с заявлением относительно планов турецкого правительства превратить собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на patriarchate.ge, 9 июля Грузинская Патриархия опубликовала заявление с призывом сохранить статус музея для Святой Софии.

«Сейчас, когда человечество стоит перед множеством глобальных вызовов, очень важно сохранять и укреплять добрые отношения между христианами и мусульманами. Считаем, что будет мудрым шагом, если Айя-София останется нейтральным пространством», - отметили в Патриархии Грузии.

В Грузинской Церкви отметили, что с уважением относятся к суверенитету Турции и надеются, что официальная Анкара не воспримет позицию Грузинской Патриархии как вмешательство во внутренние дела, а отнесется к ней как к выражению «мнения и сердечной боли одной из древнейших Православных Церквей».

«Надеемся, что добрососедские, дружественные и стратегические отношения между Турцией и Грузией будут и впредь углубляться, что пойдет на пользу обеим странам», – подытожили в заявлении ГПЦ.

Как сообщалось ранее, Иерусалимский Патриарх Феофил обратился с заявлением, в котором просил Турцию сохранить статус Святой Софии.

Патриарх Кирилл в своем заявлении назвал желание Эрдогана сделать из Софии мечеть угрозой для всего мирового Православия.