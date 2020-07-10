Вышел новый сборник проповедей митрополита Антония

Опубликован новый сборник проповедей управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу митрополита Антония в Фейсбук, сборник выпустил Издательский отдел Украинской Православной Церкви.

Издание «Стать ближе к Богу» содержит избранные проповеди владыки Антония, записанные в период с 2019 по 2020 годы.

В проповедях митрополита Антония разъясняются тексты Священного Писания, подается четкое понимание об основах религиозной жизни, христианской веры и морали.

Издание рекомендовано преподавателям и ученикам духовных учебных заведений, священнослужителям, а также всем, кто интересуется Православием.