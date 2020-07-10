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В Черногории в поддержку Церкви выступили почти 2500 педагогов

10.07.2020 / 17:38
В Черногории в поддержку Церкви выступили почти 2500 педагогов
Богослужение Источник: Центр информации УПЦ
Среди них – профессора, учителя и преподаватели самых различных дисциплин и учебных заведений страны

В Черногории около 2,5 тыс педагогов выступили в защиту Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

Как сообщает сайт митрополии, педагоги оказали поддержку Церкви в борьбе с антицерковными законами, которые нарушают права верующих и имущественные права Церкви.

«Оставив свои подписи перед лицом всей отечественной и международной общественности, педагоги оказали поддержку Церкви в борьбе с беззаконием, воплощенным в противоречивом законе о свободе вероисповедания», - отметили на сайте митрополии.

На данный момент свои подписи в поддержку Церкви оставили 2339 представителей образовательной сферы страны. Среди них – профессора, учителя и преподаватели самых различных дисциплин и учебных заведений страны.

Как сообщалось ранее, в Черногории более трехсот юристов и более сотни профессиональных военнослужащих, контрактников и военнослужащих в отставке выразили свою поддержку Церкви, протестуя закона о свободе вероисповедания, принятого парламентом страны.

 

Источник: Inpress.ua
Черногория
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