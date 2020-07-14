Предстоятель УПЦ объяснил, что значит «проповедовать жизнью»

Проповедовать жизнью – значит жить по заповедям Христовым.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

«Каждый человек должен быть в каком-то смысле апостолом. Мы не все можем ходить и проповедовать словом, как апостолы, но жизнью своей мы должны проповедовать», — отметил Предстоятель.

По словам Блаженнейшего, сила проповеди святых учеников Христа заключалась в самой их жизни.

«Святые апостолы учили людей тайнам вечной жизни, тайнам спасения. Они были не только учителями слова, они жили этими законами. Их слово было сильно, потому что не только из уст исходило, оно исходило из их полной природы. И душа говорила, и тело совершало это. То есть они жили тем, чему они учили», - подчеркнул он.

Митрополит Онуфрий призвал жить, любя Бога и исполняя Его заповеди – так можно обрести покой и радость.

«Господь, придя на землю, возвестил эти заповеди миру, а апостолы еще раз напомнили их людям. Есть заповедь о любви, о терпении, о милосердии, о посте, о молитве, о покаянии. Блажен тот человек, который заставляет себя жить по заповедям Божиим. Может сегодня это и считается не модным. Некоторые могут с этого смеяться, глумиться, но мы не должны смотреть на то, что говорят об этом другие люди. Разумный не будет смеяться и глумиться. А если человек помрачил свой ум грехами, пороками, то мы не должны на него ориентироваться, бояться его или стыдиться. Мы должны жить спокойно, любя Бога и ближнего», - заключил Митрополит Онуфрий.