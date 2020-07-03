Мэр Чернигова получил в наследство 138 миллионов и дом на 700 кв.м

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:52
Поправки Путина: ЦИК подвела итог, в Кремле говорят о "триумфе"
-
11:46
Коронавирус: в мире снова фиксируют рекорд суточной заболеваемости
-
10:54
Путин говорит, что Россия еще не сформировалась после развала СССР
-
18:14
Пандемия коронавируса набирает обороты - ВОЗ
-
17:19
Китай сообщил об успешном тестировании на людях вакцины от COVID-19
- 14:52
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрике
Блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения02.07.2020 / 11:54Последние новости рубрики
-
12:06
Украинские военные провели масштабные учения морской авиации
-
11:02
В Карпатах массово зацвела красная рута
-
11:14
Как Ланчин приходит в себя после наводнения
-
08:53
На Прикарпатье частично подтоплены 570 населенных пунктов, 18 - без электричества
-
10:15
На Буковине подтоплены 11 населенных пунктов, эвакуированы десятки человек
- 12:06
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:06
Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
-
08:17
На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
-
09:12
Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
-
09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
-
09:17
Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
- 09:06