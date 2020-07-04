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В Киеве и Одессе открылись православные ярмарки

04.07.2020 / 15:49
В Киеве и Одессе открылись православные ярмарки
Ярмарка Источник: Центр информации УПЦ
Посетители смогут купить: иконы, изделия мастеров традиционных народных ремесел, швейные и ювелирные изделия, аудио- и видеодиски церковно-исторической и богословской тематики, сборы трав, ароматные монастырские лечебные чаи, лечебную косметику, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, и другие товары

В Киеве и Одессе открылись лeтние православные выставки-ярмарки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», всеукраинская выставка-ярмарка «Петропавловская», приуроченная ко дню памяти апостолов Петра и Павла, работает с 4 по 12 июля в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.

Представители приходов и монастырей из разных концов Украины представят большой ассортимент продукции, как для келейного (домашнего), так и для богослужебного использования. Посетители смогут купить: иконы, изделия мастеров традиционных народных ремесел, швейные и ювелирные изделия, аудио- и видеодиски церковно-исторической и богословской тематики, сборы трав, ароматные монастырские лечебные чаи, лечебную косметику, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, и другие товары. 

В Одессе на тeрритории Свято-Архангeло-Михайловского жeнского монастыря с 3 июля открылась православная выставка «Лeто Господнe».

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин) благословил проведение этого мероприятия, в котором принимают участие представители прeдставитeли храмов и монастырeй разных епархий Украины.

На выставку они привезли православную литературу и иконы, церковные утварь и облачения, одежду, мед, травяные сборы и много других товаров.

Источник: Inpress.ua
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