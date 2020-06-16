Обновленная Программа действий правительства: что она предусматривает

Обновленную Программу действий правительства опубликовали на "Правительственном портале".

По сравнению с первой версией, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширили до 85. В целом Программа предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, создания условий развития для бизнеса.

Ключевые направления Программы стимулирования экономики: обеспечение адаптивного карантина, стимулирование развития малого и среднего бизнеса, обеспечение занятости и государственных заказов, "регуляторная гильотина", оптимизация налоговой нагрузки и администрирования, перезапуск промышленного сектора, реформирование транспорта и инфраструктуры, развитие международной торговли, цифровая трансформация и развитие IT сектора.

Среди экономических мер поддержки в условиях пандемии:

-пересмотр Госбюджета на 2020 год для усиления соцзащиты населения и поддержки экономики;

-разработка и реализация Госпрограммы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий COVID-19 (2020-2022 годы);

-поддержка отечественного товаропроизводителя.

Также предусмотрено обеспечение ежегодной индексации пенсий, упрощение предоставления помощи по безработице.

Кроме этого, предполагается развитие админуслуг и их цифровизация: планируют сделать минимум 200 госуслуг доступны онлайн, а также достичь показателей, чтобы 60% украинцев пользовались онлайн-услугами.

Также среди секторов программы - развитие IT-бизнеса. В частности, планируется создать доступные инструменты для привлечения инвестиций и ввести специальный правовой режим деятельности.

Планируется получение Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере телекоммуникационных услуг и постепенная интеграция в Единый цифрового рынка ЕС ("цифровой безвиз").

Еще одна инициатива - разработка и реализация государственной политики по виртуальных активам.

В Кабмине ожидают, что меры по развитию IT-бизнеса позволят сделать так, чтобы IT-отрасль формировала 10% ВВП.

Напомним: программа деятельности правительства уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительстваДениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.

Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.

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