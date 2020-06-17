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Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

17.06.2020 / 10:23
Программа stand by Международного валютного фонда (МВФ) обеспечит стране необходимое финансирование, однако сохраняется риск серьезного замедления и прекращения реформ.

Это констатируется в комментарии международного рейтингового агентства Fitch во вторник, 16 июня.

"Ключевая задача, стоящая перед администрацией Зеленского, состоит в том, чтобы обновить свои реформаторские полномочия с потенциально растущими политическими издержками", – отмечено в релизе агентства.

Fitch указывает, что программа МВФ демонстрирует стремление международных партнеров и других заинтересованных стейкхолдеров защитить макроэкономические и фискальные достижения в Украине от коронавирусного шока и предотвратить срыв реформ.

Тем не менее, из-за внутриполитических факторов потребовалось время, чтобы достичь соглашения с Фондом, отмечает агентство.

"Популярность президента Зеленского, большинство правящей партии в Раде и присутствие в правительстве технократов и политиков, выступающих за реформы, обеспечили благоприятный фон после выборов в июле прошлого года. Но видимое сопротивление реформам со стороны заинтересованных кругов, в том числе олигархов, впечатляющая фрагментация президентской партии в Раде и быстрая смена ключевых позиций Кабмина повлияли на динамику реформ, ослабили ключевые законы, такие как реформа сельхозземель, и рискуют создать политическую неопределенность", – описывает ситуацию Fitch.

По его мнению, предсказуемый регулярный прогресс по выполнению программы stand by уменьшит риск рефинансирования и сохранит недавние улучшения в структуре государственного долга в валюте и сроках погашения, а также повысит перспективы восстановления экономики путем устранения ограничений на частные инвестиции, таких как слабое верховенство права.

"Цели программы в целом соответствуют приоритетам правительства. Но риски реализации остаются высокими, о чем свидетельствует недавнее представление в Конституционный суд депутатов, в том числе некоторых членов фракции партии президента, о банковском законе - недавней важной реформе", – отмечает Fitch.

Источник

реформы, МВФ, Fitch
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