Зеленский инициирует безвиз для некоторых стран

Об этом Зеленский заявил в Каменец-Подольском.

По мнению президента, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

Прямая речь Зеленского: "Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста.

Есть вещи в Украине, которых нет в других странах, на которые хочется посмотреть и показать их западному туристу. Что мы можем сделать просто этим летом, чтобы привлечь иностранного, западного туриста, который привозит деньги?".

По мнению президента, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

Он заявил, что, по оценкам туроператоров, иностранец за день тратит 120-150 долларов и в среднем находится в Украине три-четыре дня.

Зеленский также предложил определить в каждой области Украины "туристический магнит" - объект, который могли бы развивать власть и бизнес, чтобы привлечь туристов.

Напомним: безвиз между Украиной и Европейским союзом действует с 11 июня 2017.

Подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС произошло в Страсбурге 17 мая 2017, по присутствию президента Украины Порошенко и председателя Европейского парламента Антонио Таяни.

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