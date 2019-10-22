Войти | Зарегистрироваться
16:01

вторник,
22 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев

22.10.2019 / 15:46
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Японии за введение упрощенного визового режима для украинцев и выделение финансовой помощи.

"Высоко ценим решение Японии относительно смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал Зеленский на своей странице в Твиттере в понедельник, 21 октября.

Кроме того, президент поблагодарил Японию за оказание финансовой помощи Украине, которая с 2014 года достигла $1,8 млрд и отметил, что эта помощь важна для реализации реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.

"Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации", - говорится в сообщении Зеленского в Твиттере.

Источник

Япония, безвиз, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.