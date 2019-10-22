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На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ

22.10.2019 / 15:10
На Буковине верующие УПЦ записали видеообращение против незаконного перевода храма в ПЦУ
прихожане села Черешенки Источник: Центр информации УПЦ
По словам протоиерея Петра Навотного, в Черешенках уже существует приход УПЦ Киевского Патриархата и население села для себя давно определилось в какой храм им ходить

В Черновицкой области верующие Украинской Православной Церкви записали видеообращение с протестом против принудительной перерегистрации их храма в ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Юридического отдела УПЦ, 21 октября прихожане храма святителя Николая села Черешенька Вижницкого района во главе с протоиереем Петром Навотным записали видеообращение, в котором рассказали о незаконных действиях городских властей.

«Неизвестные люди без согласия старосты села изготовили документы на наш храм», - отметил настоятель.

По словам протоиерея Петра Навотного, в Черешенках уже существует приход УПЦ Киевского Патриархата и население села для себя давно определилось в какой храм им ходить.

Авторы видеообращения подчеркивают, что «в селе есть много православных христиан, поддерживающих Украинскую Православную Церковь и храм посещает много верующих из окружающих сел».

Верующие возмущены действиями Черновицкой ОГА и называют незаконный перевод храма в ПЦУ «рейдерским захватом».

Община заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы и обжаловать незаконные действия чиновников в суде.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, захват храмов
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