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На Святой Горе сегодня произошло землетрясение

22.10.2019 / 15:00
На Святой Горе сегодня произошло землетрясение
Афон Источник: Ромфея
Эпицентр расположен в 39 км к северо-западу от Афона в подводной зоне на глубине 10 км

В подводной зоне у берегов Святой Горы Афон утром 22 октября было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла.

Как сообщает греческий информресурс «Romfea», землетрясение произошло в 07.12. Эпицентр расположен в 39 км к северо-западу от Афона в подводной зоне на глубине 10 км.

Автоматика геодезического института Афинской обсерватории (Афины) зафиксировала землетрясение магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера.

На Святой Горе и в окрестностях Халкидики время от времени наблюдаются незначительные землетрясения. Подземные толчки магнитудой 4,9 балла были зафиксированы на Афоне в сентябре 2012 года. Последнее разрушительное землетрясение произошло в 1932 году в местечке Иериссос. В результате крупного по своим масштабам стихийного бедствия тогда весь Иериссос в буквальном смысле слова сравнялся с землёй, было около 100 погибших, а сам город так и не был восстановлен в своем первозданном виде. Именно тогда серьезно повреждены были около 10 монастырей Святого Афона.

Как сообщалось, 19-22 октября Патриарх Варфоломей совершает визит на Афон для участия в праздновании 200-летия со дня освящения Кафоликона монастыря Ксенофонт.

Источник: Inpress.ua
Афон
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