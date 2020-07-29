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Зеленский дал "безвиз" китайским туристам

29.07.2020 / 11:46
Президент Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины 28 июля подписал указ №295/2020 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Безвизовый режим для китайцев будет действовать полгода: с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Дословно указ: "С целью развития дружеских отношений между Украиной и Китайской Народной Республикой, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма постановляю:

Ввести на период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинету министров Украины принять меры, вытекающие из данного указа.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования".

Напомним, в июне Зеленский заявил, что поручит Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

Источник

турист, Китай, безвиз, Зеленский
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