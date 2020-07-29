Зеленский дал "безвиз" китайским туристам

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17:56
Необходимо подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС как можно скорее — Шмыгаль
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15:46
"ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании почти 100 млн долларов в США через россиян
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14:53
Строительство Nord Stream 2 опять запретили, теперь из-за нереста рыбы
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11:16
В ЕС выразили обеспокоенность относительно изменений в законе о госзакупках
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15:23
К концу года инфляция ускорится до 4,7% - НБУ
- 17:56
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10:54
Пастухи в Карпатах держат собак, похожих на овец
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09:08
Полиция: харьковский сообщник луцкого террориста пошел на сотрудничество
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12:30
Во Львове открыли выставку, посвященную керамико-скульптурной фабрике
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08:56
Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго
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13:33
Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете
- 10:54
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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09:08
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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08:52
СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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07:56
На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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09:18
Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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