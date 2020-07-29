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Судебная реформа Саакашвили вызывает удивление у служителей Фемиды

29.07.2020 / 12:12
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает новую концепцию судебной реформы, которую раскритиковали служители Фемиды.

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией"

"За утренним кофе все разговоры сошлись на фундаментальной реформе от Саакашвили. Концептуально все согласны, что это бред полный. Все знают, что над текстом работали соросята. И у большинства возник вопрос, почему же они презентовали общественности полный бред?" -  интересуются авторы поста.

Инсайдом поделился один из судей, которому давали рекомендацию на назначение судьей доблестные активисты и с кем они поддерживают коммуникацию, отмечают они.

"Цель очень простая. Показать президенту и людям, которые принимают решение, что есть ещё более лютый треш, чем проект Закона 3711-1, и вариант отдать контроль за судебной властью агентам влияния не самый плохой. Сценарий 2015-2016 годов, когда так же засовывали в текст закона о судоустройстве ГРД и оценивание. Вспомнив 2016 год, все согласились, что эта версия имеет право на жизнь", - резюмируют судьи.

судьи, судебная реформа, Саакашвили
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