Судебная реформа Саакашвили вызывает удивление у служителей Фемиды

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"За утренним кофе все разговоры сошлись на фундаментальной реформе от Саакашвили. Концептуально все согласны, что это бред полный. Все знают, что над текстом работали соросята. И у большинства возник вопрос, почему же они презентовали общественности полный бред?" - интересуются авторы поста.

Инсайдом поделился один из судей, которому давали рекомендацию на назначение судьей доблестные активисты и с кем они поддерживают коммуникацию, отмечают они.

"Цель очень простая. Показать президенту и людям, которые принимают решение, что есть ещё более лютый треш, чем проект Закона 3711-1, и вариант отдать контроль за судебной властью агентам влияния не самый плохой. Сценарий 2015-2016 годов, когда так же засовывали в текст закона о судоустройстве ГРД и оценивание. Вспомнив 2016 год, все согласились, что эта версия имеет право на жизнь", - резюмируют судьи.