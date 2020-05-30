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Запорожский митрополит УПЦ назвал главную задачу Церкви

29.05.2020 / 14:55
Запорожский митрополит УПЦ назвал главную задачу Церкви
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей отметил, что всегда мир пытался приспособить Церковь под себя

Задача Церкви – помочь человеку прийти к Богу, через изменения его в Таинствах, что даст возможность изменить современное общество.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в интервью Аналитическому центру свт. Василия Великого.

«Богословских вызовов и проблем у нас достаточно. В первую очередь мы сталкиваемся с процессами, которые требуют осмысления происходящего в нашем обществе: одни говорят, что нужно быть более консервативными, другие – более либеральными. Это происходит от того, что у нас нет полного понимания этих процессов. Появились силы, которые под лозунгом об «открытости Церкви» пытаются требовать реорганизацию как структуры Церкви, так и Ее учения, по типу протестантизма», - рассказал митрополит Лука.

Архиерей отметил, что всегда мир пытался приспособить Церковь под себя.

«Межсоборное Присутствие пытается постепенно выработать общие схемы решения возникающих вопросов, которых предостаточно. Мы все должны осознать то, что главным является сохранение неповрежденности Святоотеческого учения нашей Матери-Церкви, Ее целостности. В настоящий момент также пытаются оторвать людей от Нее, отвернуть от Бога. Во все времена мир пытался приспособить Церковь под себя. Наша важная задача – помочь человеку прийти к Богу, через изменения его в Таинствах Церкви, что даст возможность изменить современное общество потребления», - сказал он.

Владыка Лука рассказал об актуальных проблемах общества.

«Серьезной проблемой является современный кризис, связанный с коронавирусом, я бы назвал его кризисом твердости веры. На его фоне возникло множество дискуссий о том, как совершать службы, участвовать в Таинствах и т.п.

Хочу добавить еще одну проблему. Многие слышали термин «атомизация общества», означающий распад связей, социальное разобщение, социальная изоляция индивидов друг от друга в масштабах целого, снижении доверия между людьми. Как тело человека состоит из клеток, молекул, атомов, так и Церковь можно представить в виде единого организма, также состоящего из епархий, религиозных общин, членов этих общин. Нас пытаются разорвать на атомы, и, более того, если Церковь «вращается» вокруг Христа, то вот эти оторванные друг от друга атомы заставляют вращаться не вокруг Него, но вокруг устанавливаемых идей, не связанных со Спасителем», - подчеркнул иерарх УПЦ.

Запорожский митрополит также назвал еще одну проблему - «контроля за человеком, трансгуманизма, создания «сверхчеловека». Эта проблема поднимается не первый год, но обострилась в связи с коронавирусом».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Лука
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