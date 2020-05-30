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Порошенко попросил музей о выставке после видеовызова на допрос в ГБР

29.05.2020 / 14:52
Пятый президент Украины Петр Порошенко попросил Музей Ивана Гончара организовать выставку 22-23 мая после видеовызова на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщил директор Музея Ивана Гончара Петр Гончар в комментарии hromadske

Гончар отметил, что в музее сейчас нет экспозиции, поскольку там ждут средств на ремонт после затопления, которое произошло 2 года назад, поэтому в последнее время выставки делают экспромтом.

Директор пояснил, что ему никто не говорил о том, что Порошенко вызвали на допрос в день открытия выставки.

По словам директора, предложение организовать выставку он получил 22-23 мая.

Прямая речь: "Мне предложили сделать презентацию из частной коллекции Петра Порошенко. И я согласился, потому что это интересно. Мы ее завезли в понедельник утром (25 мая), чтобы начать монтировать и готовить экспозицию до 10 июня (когда откроют музеи в пределах завершения карантина - ред.). Владелец захотел сделать презентацию для прессы".

Напомним, 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.

Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.

Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.

Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.

В Государственном бюро расследований заверили, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.

Источник

выставка, Порошенко, ГБР
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