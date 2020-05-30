Убийство Шеремета: полиция изменила маршрут подозреваемых, чтобы "вписать" в свою версию - СМИ

Об этом сообщает "Слидство.Инфо", которое опирается на текст официального подозрения

В новом подозрении, которое на прошлой неделе получили трое подозреваемых в убийстве - Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, говорится в частности следующее: "После этого Кузьменко и Антоненко оставили место парковки автомобиля Шеремета П.Г. (...) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский обратили в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара".

В то же время в блоге "Тайны следствия" журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, подтверждающие, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: они пошли дальше.

По мнению журналистов, полиция "сократила" маршрут для того, чтобы версия, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.

Согласно ранее обнародованным и полицией, и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 года мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к авто журналиста Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления прилегающими улицами.

В фильме "Убийство Павла" журналисты "Слидства.Инфо" обнародовали видео с камер наблюдения, которое ранее не показывала полиция. Из него, в частности, видно, что последний раз пара появляется на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а дальше исчезает.

Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержания по делу Шеремета, был обнародован именно тот маршрут, который показывали журналисты в своем фильме-расследовании: в последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.

Надо отметить, что квартал, в котором произошло убийство, - старой застройки и многие улицы и дворов проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция ранее демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые "через дворы вернулись на ул. О. Гончара ", как указано в тексте подозрения.

Ранее "Слидство.Инфо" уже публиковало доказательства, полиция, расследуя дело Шеремета, использовала только ту экспертизу походки подозреваемых, которая подтверждает версию полиции. А ту, которая ставит ее под сомнение, следователи проигнорировали и к материалам дела не приобщили.

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