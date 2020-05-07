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Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно

07.05.2020 / 16:15
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смягчение карантинных ограничений в стране должно проходить дисциплинированно и поэтапно.

"Каждый день количество людей, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это положительная тенденция, которая добавляется оптимизма. В то же время, если мы хотим всё это сохранить, мы не должны расслабляться, и должны выходить из карантина дисциплинированно и в соответствии с поэтапным планом", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду, 6 мая.

Зеленский напомнил, что первое смягчение карантина произойдет через 5 дней.

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коронавирус, карантин, Зеленский
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