К онлайн-акции «Наш полк» ко Дню победы присоединились более 360 тыс украинцев

В онлайн-марше памяти ко Дню Победы принимают участие уже более 360 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на телеканал «Интер», который проводит символическую акцию, чтобы отдать дань памяти воинам, победившим нацизм 75 лет назад.

«Вместе мы сохраним память о бессмертном подвиге наших дедов и Победе!», - призвали организаторы.

Присоединиться к маршу памяти онлайн в честь праздника Великой Победы могут все желающие - достаточно нажать кнопку «Я иду!» на главной странице сайта или позвонить по телефону 0800501093 (звонки по всей территории Украины бесплатные).

На данный момент к инициативе «Интера», которая стартовала 25 апреля, присоединились 368249 человек.

Также на сайте можно добавить историю своего родственника-фронтовика.