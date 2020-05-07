Во всех храмах и монастырях УПЦ будут молиться в 75-годовщину Победы во Второй мировой войне

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 9 мая пройдут заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующий циркуляр по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия был направлен по всем епархиям Украинской Православной Церкви.

Богослужения будут совершаться в 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне.

Как сообщалось ранее, к онлайн-акции «Наш полк» ко Дню победы присоединились более 360 тыс украинцев.