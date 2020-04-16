Церковь опубликовала молитву для освящения пасок дома

В условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершить благословение пасхальной снеди в домашних условиях.

Как сообщает patriarchia.ru, это связано с тем, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи.

«Верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:

перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»,

затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», - сообщила Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.