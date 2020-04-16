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Церковь опубликовала молитву для освящения пасок дома

16.04.2020 / 14:22
Церковь опубликовала молитву для освящения пасок дома
Пасхальный кулич Источник: Центр информации УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершить благословение пасхальной снеди в домашних условиях

В условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершить благословение пасхальной снеди в домашних условиях.

Как сообщает patriarchia.ru, это связано с тем, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи.

«Верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:

перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых,  сме́ртию смерть попра́в,  и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»,

затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», - сообщила Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

 

Источник: Inpress.ua
пасха, молитва
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