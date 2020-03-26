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В УПЦ рассказали, как Церковь готовится праздновать Пасху в условиях карантина

26.03.2020 / 15:26
В УПЦ рассказали, как Церковь готовится праздновать Пасху в условиях карантина
Освящение на Пасху Источник: Центр информации УПЦ
Комментируя предложение Президента Украины проводить богослужение онлайн, в виде видеоконференции в рамках проекта «Пасха дома», который разрабатывается в Офисе президента Украины, митрополит Климент отметил, что трансляция не сможет в полной мере заменить живое общение с Богом

Украинская Православная Церковь в сотрудничестве с органами государственной власти будет отрабатывать все необходимые механизмы, чтобы праздник Пасхи прошел наиболее оптимальным образом в сложившихся условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Климент (Вечеря) в комментарии ГолосUA.

«Священный Синод Украинской Православной Церкви, который состоялся недавно, призвал всех граждан придерживаться норм гигиены, которые выдвигаются соответствующими государственными учреждениями во время карантина. Вместе с тем, неоднократно проходили встречи с представителями центральной и местной власти, чтобы можно было согласовать все нюансы по свершению религиозными организациями своей миссии в украинском обществе, которая не менее важна, чем других институтов, приобщенных к преодолению эпидемии и проблем, которые с ней связаны», - подчеркнул митрополит Климент (Вечеря).

Он отметил, что на сегодня действуют определенные ограничения в работе церквей.

«Сегодня это ограничение существует. Сегодня мы стараемся сделать все возможное, чтобы санитарно-гигиенические нормы в храмовых помещениях придерживались. Конечно, Страстная неделя и день Пасхи - особенный период, когда сложно объяснить не только священнослужителям, но и любому, что в церковь не нужно идти. Поэтому я думаю, что народ все равно будет искать пути, чтобы помолиться Богу, почтить праздник Воскресения Христового, как это делалось нашим народом веками. Но, конечно, какие-то нюансы будут. Думаю, что в сотрудничестве с органами власти мы найдем общее мнение по этому вопросу», – заявил митрополит Климент.

Комментируя предложение Президента Украины проводить богослужение онлайн, в виде видеоконференции в рамках проекта «Пасха дома», который разрабатывается в Офисе президента Украины, митрополит Климент отметил, что трансляция не сможет в полной мере заменить живое общение с Богом.

«Сегодня многие храмы ведут трансляции богослужения, хотя она не заменяет живого общения человека с Богом, которое происходит в храме во время литургии, во время принятия святых таинств. Поэтому этот проект при всей его актуальности, очевидно, не будет исчерпывающим, чтобы решить этот вопрос», – заключил митрополит Климент (Вечеря).

Источник: Inpress.ua
пасха, упц
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