На Закарпатье благотворительная пекарня УПЦ испечет тысячи пасок и раздаст нуждающимся

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14:21
В мире продолжают фиксировать рост числа инфицированных COVID-19
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11:15
Агентство ЕС по мониторингу заболеваний: Европа не достигла пика эпидемии
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16:18
Коронавирус: за 6 дней заражений стало больше на 50%
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15:16
Сандерс решил выйти из президентской гонки, кандидатом от демократов станет Байден
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12:50
Путин: победили печенегов, то и эту заразу коронавирусную победим
- 14:21
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12:48
Инфляция в марте подскочила до 0,8%, но в годовом измерении замедлилась до 2,3% – Госстат
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10:23
Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% в 2020 году
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09:42
МВФ прогнозирует самое большое потрясение со времен Великой депрессии
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09:44
ЕС выделит Украине более 190 млн евро на борьбу с пандемией
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13:50
Команда Витренко в "Нафтогазе" подала набсовету на согласование "вопросы" к "Газпрому" на $17,3 млрд
- 12:48
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
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09:21
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
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06:10
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
- 18:12
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09:12
За нарушение карантина в полицию забрали двух "качков" из Гидропарка
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09:18
Нацполиция и СБУ блокировали канал поставки оружия и боеприпасов из зоны ООС в столицу
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09:17
В Кировоградской области столкнулись микроавтобус и грузовик, семеро пострадавших
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09:12
Киев увеличивает количество транспорта: в "часы пик" перерыв будет до 10 минут
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09:08
Незаконный экспорт масок: силовики раскрыли сговор, в трех областях провели обыски
- 09:12
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10:16
Эпидемия коронавируса оказала неожиданное влияние на каналы Венеции
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
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09:16
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
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09:12
На Николаевщине 119 населенных пунктов - без света
- 10:16