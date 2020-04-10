В УПЦ действует Всеукраинская телефонная служба духовной поддержки

Всеукраинская служба духовной поддержки «Надежда. Доверие. Онлайн», действующая при Синодальном отделе Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам, готова оказать помощь в решении духовных вопросов и проблем всем, кто к ним обращается.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам, на звонки отвечают священники Украинской Православной Церкви, готовые помочь в сложной ситуации.

«В мире бушует болезнь, которая изменила наш привычный ритм жизни, внесла свои коррективы в наши планы и многих заставляет под другим углом посмотреть на свою жизнь. Сейчас мы не имеем такой возможности, как обычно, общаться, посещать общественные места и даже храмы. Многих, к сожалению, все то, что происходит, вводит в состояние отчаяния, страха и напряжения. Но Церковь не остается в стороне и пытается заполнить тот вакуум, который образовался, и приходит на помощь всем нуждающимся», - сообщили на сайте Отдела.

Главная цель проекта - благотворительная духовная поддержка священнослужителями УПЦ онлайн (телефонная связь).

«Мы помогаем каждому, кто попал в сложную жизненную ситуацию. «Надежда» не разделяет, не оценивает и не осуждает людей. Здесь можно просто поговорить о жизни, о том, что волнует, получить квалифицированную духовную поддержку или просто попросить помолиться. Ваш разговор останется конфиденциальным», - отметили в Синодальном отделе.

Телефон службы поддержки: 0 800 502 686. Колл-центр работает ежедневно с 12.00 до 20.00 (в субботу с 12.00 до 16.00). Звонки для жителей Украины бесплатные.