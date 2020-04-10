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В Вербное воскресенье православные могут молиться дома - текст

10.04.2020 / 21:23
В Вербное воскресенье православные могут молиться дома - текст
Икона праздника Источник: Центр информации УПЦ
Доступен текст с параллельным переводом на современный русский язык и объяснениями

В сети доступны тексты богослужений Всенощного бдения и литургии Входа Господня в Иерусалим.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви к празднику Входа Господня в Иерусалим доступен текст с параллельным переводом на современный русский язык и объяснениями.

 *** В воскресенье 12 апреля, за неделю до Пасхи, Православная Церковь отметит великий двунадесятый праздник – Вход Господень в Иерусалим, который также называют Вербным воскресеньем.

В этот день православные будут вспоминать торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его страстей (страданий.

О торжественном входе Спасителя в главный город Святой земли сообщают все четыре евангелиста – Матфей (21, 7-11), Марк (11, 7-10), Лука (19, 36-38) и Иоанн (12, 12-15).
Праздник Входа Господня в Иерусалим предваряет собой Страстную седмицу, которая завершается Пасхой Христовой.
Вход Господень в Иерусалим называют еще Вербным воскресеньем, так как этот день верующие встречают с веточками вербы, освященными в храме.

Ветви вербы символизируют собой те пальмовые ветви, с которыми жители Иерусалима встречали Христа.

Источник: Inpress.ua
упц
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