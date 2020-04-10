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В Сумской области задержан мужчина, несколько лет грабивший храмы

10.04.2020 / 21:28
В Сумской области задержан мужчина, несколько лет грабивший храмы
Церковь Источник: Центр информации УПЦ
Суд избрал задержанному мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей

В Сумской области задержан мужчина, который несколько лет обворовывал храмы и магазины в разных регионах Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Su.npu.gov.ua, из храмов преступник обычно выносил ящики с пожертвованиями.

«45-летний злоумышленник родом из Роменского района. Вел бродячий образ жизни, средства к существованию добывал кражами, в частности из храмов. Когда попадал в поле зрения правоохранителей, указывал о себе недостоверные сведения. Таким образом ему длительное время удавалось избежать разоблачения и наказания за совершенные преступления», - сообщили на сайте полиции.

Суд избрал задержанному мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Полиция проверяет его на причастность к совершению краж на территории Сумской области.

Источник: Inpress.ua
упц
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