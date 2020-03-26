Одесская епархия поможет правоохранительным органам в противодействии распространения коронавируса

В Одессе 26 марта рабочая группа Одесской епархии по противодействию распространению коронавирусной инфекции обговорила с руководством Национальной полиции Украины совместные действия в условиях пандемии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии, члены рабочей группы ознакомили правоохранителей с теми мерами, которые уже принимаются в храмах епархии согласно Обращения Священного Синода и распоряжений государственной власти для предупреждения тяжелых последствий эпидемии.

«В ходе встречи была установлена договоренность координации действий Национальной полиции и священноначалия Одесской епархии для того, чтобы совместными усилиями помочь гражданам Украины и верным чадам Православной церкви пережить тяжелые времена противоэпидемических мер и сохранить жизнь и здоровье всех жителей Украины», - сообщили в епархии.

Кроме того, были обсуждены различные предложения в связи с приближающимися великими христианскими праздниками Вербного воскресения и Пасхи Христовой.

Как сообщалось ранее, в Одессе Украинская Православная Церковь в связи с карантином предложила иногороднему медперсоналу больниц условия для проживания на территории четырех монастырей, а студентки золотошвейного отделения Одесской духовной семинарии начали пошив медицинских масок для бесплатной раздачи всем желающим.