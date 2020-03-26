Войти | Зарегистрироваться
16:23

четверг,
26 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Одесская епархия поможет правоохранительным органам в противодействии распространения коронавируса

26.03.2020 / 15:29
Одесская епархия поможет правоохранительным органам в противодействии распространения коронавируса
Встреча с Нацполицией Источник: Центр информации УПЦ
Были обсуждены различные предложения в связи с приближающимися великими христианскими праздниками Вербного воскресения и Пасхи Христовой

В Одессе 26 марта рабочая группа Одесской епархии по противодействию распространению коронавирусной инфекции обговорила с руководством Национальной полиции Украины совместные действия в условиях пандемии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии, члены рабочей группы ознакомили правоохранителей с теми мерами, которые уже принимаются в храмах епархии согласно Обращения Священного Синода и распоряжений государственной власти для предупреждения тяжелых последствий эпидемии.

«В ходе встречи была установлена договоренность координации действий Национальной полиции и священноначалия Одесской епархии для того, чтобы совместными усилиями помочь гражданам Украины и верным чадам Православной церкви пережить тяжелые времена  противоэпидемических мер и сохранить жизнь и здоровье всех жителей Украины», - сообщили в епархии.

Кроме того, были обсуждены различные предложения в связи с приближающимися великими христианскими праздниками Вербного воскресения и Пасхи Христовой.

Как сообщалось ранее, в Одессе Украинская Православная Церковь в связи с карантином предложила иногороднему медперсоналу больниц условия для проживания на территории четырех монастырей, а студентки золотошвейного отделения Одесской духовной семинарии начали пошив медицинских масок для бесплатной раздачи всем желающим.

церковь, упц, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.