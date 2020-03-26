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Митрополит Антоний рассказал о псалме, побеждающем страх и панику

26.03.2020 / 15:37
Митрополит Антоний рассказал о псалме, побеждающем страх и панику
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей рассказал, как искренняя вера в Бога поможет победить все страхи

Благодарность и любовь Богу побеждает все жизненные невзгоды и страх перед будущим.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«95-й псалом – это обращение ко всем живущим людям, возвещение, что Бог управляет всей вселенной, судит все народы, и это должно стать поводом для нашей радости.

Псалом говорит о царстве Христа. В нем представлен призыв ко всем народам прославить Бога, поклониться Ему и воздать Ему славу, как единому Богу», - сказал владыка Антоний. 

Архиерей рассказал, как искренняя вера в Бога поможет победить все страхи.

«При чтении данного псалма, наши сердца открываются навстречу Богу. И вера в Бога, в Его нераздельную власть, должна победить все страхи в нашем сердце перед любыми испытаниями. Мы должны ощутить счастье от владычества Христа на земле и на Небе. Все остальные земные власти, идущие против Бога - идолы, не больше. Их правление временно и иллюзорно. Ничто не может затмить славы Божией, никто не может быть сильнее и могущественнее Его. В Боге наша сила и надежда», - отметил он.

Митрополит Антоний подчеркнул, что от Бога человеку заповедовано радоваться.

«Это наш ответ на Божью любовь. Наша маленькая жертва. И мы не должны предавать этой любви, должны оставаться верны ей. Пусть наша радость от осознания того, что Бог есть и мы Его чада, согревает наше сердце и укрепляет веру в Отца Вседержителя.

Пусть все невзгоды будут побеждены этой радостью и рассеются в весеннем воздухе. Пусть весна духовная победит стужу, мглу и засияет Солнцем Правды в наших сердцах», -   подытожил митрополит Антоний.

упц, митрополит Антоний
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