Зеленский подписал закон об усилении ответственности за поджог сухой травы

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский подписал принятый Верховной Радой на внеочередном пленарном заседании 13 апреля закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)" в среду, 15 апреля.

Законом усиливается ответственность за отдельные правонарушения:

- Штраф за загрязнение атмосферного воздуха возрастает с 1700 - 3400 грн до 30,6тыс. – 51тыс. грн;

- За уничтожение или повреждение объектов растительного мира: от 5100 - 8500 грн до 91,8тыс. – 153тыс. грн;

- За нарушение требований пожарной безопасности в лесах гражданами: от 85 - 255 грн до 1530 - 3400 грн;

- За нарушение требований пожарной безопасности в лесах должностными лицами: с 255 - 850 грн до 4590 – 15,3тыс. грн;

- За самовольное выжигание растительности или ее остатков гражданами: от 170 - 340 грн до 3060 - 5100 грн;

- За самовольное выжигание растительности или ее остатков должностными лицами: от 850 - 1190 грн до 15,3тыс. – 17тыс. грн.

В пояснительной записке к документу отмечается, что самовольное сжигание листьев и сухой травы представляет угрозу для здоровья, ведь листья, тлеющее без доступа кислорода, выделяет химические соединения, способные вызвать у человека различные заболевания, в частности рак.

"Выжигание растительности также приводит к разрушению почвенного покрова и его обеднению. Огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней. При стихийном сжигании травы огонь может охватить большие территории и повлечь уничтожение диких растений и животных. Кроме того, существует угроза лесных пожаров и возгорания жилых домов, а также короткого замыкания, если поблизости проходят высоковольтные линии электропередачи", - отмечается в сообщении.

Источник