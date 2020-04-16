Войти | Зарегистрироваться
16:38

четверг,
16 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ дали рекомендации наместникам монастырей в условиях коронавируса

16.04.2020 / 15:12
В УПЦ дали рекомендации наместникам монастырей в условиях коронавируса
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
В документе отмечается необходимость информирования монахов и способах передачи вируса, и о санитарной гигиене

Украинская Православная Церковь предлагает настоятелям и настоятельницам монастырей разработанные медиками рекомендации для обеспечения безопасности монахов и монастырских священнослужителей, мирян и паломников во время карантина в связи с распространением коронавируса опубликовал.

Рекомендации опубликовал Синодальный отдел по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии.

Опубликована профилактическая информация.

«Наблюдение за братией/сестрами монастыря и выявления больных с любыми признаками и симптомами ОРВИ (высокая температура, сухой кашель, боль в горле, исчезновение симптомов вкуса и обоняния); обеспечение медицинского сопровождения больных с ежесуточной наблюдением температуры, давления, пульса, дыхания в 08.00, 20.00; изолирование больных, ограничение передвижения больного братии/сестер; режим проветривания кельи - несколько раз в день», - сказано в рекомендациях.

В документе отмечается необходимость информирования монахов и способах передачи вируса, и о санитарной гигиене.

Монахам также нужно соблюдать режим передвижения по монастырю.

Необходимо: «Ограничить передвижения по монастырю без лишней необходимости; запретить ходить по кельям, даже для посещения больных; разрешается прогуливаться по монастырю в безлюдных местах; больным запрещено выходить из кельи».

Также важно организовать правильное питание.

Богослужебный порядок предусматривает, что нужно: «Ограничить участие братии/сестер монастыря в богослужениях».

«Монастырские скамейки и свечные ящики должны быть закрытыми, инфицирование происходит главным образом при прямых контактах. По возможности перевести приема поминальных записок в онлайн режиме или в бесконтактный способ», - сказано в документе.

В рекомендациях подчеркивается, что необходимо проводить влажную уборку помещений и обработку поверхностей и ручек дезсредствами.

Важно ограничить участие мирян в богослужениях и посещение монастыря во время карантина.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.