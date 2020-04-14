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В Киево-Печерской лавре рассказали об эпидемиологической ситуации в монастыре

14.04.2020 / 16:38
В Киево-Печерской лавре рассказали об эпидемиологической ситуации в монастыре
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Монахи Киево-Печерской лавры были протестированы на коронавирус

В Киево-Печерской лавре рассказали о противоэпидемиологических мероприятиях, которые предприняты в монастыре в связи с карантином из-за вирусной инфекции COVID-19 среди монахов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Киево- Печерской лавры, с началом пандемии коронавируса в монастырь закрыли вход для верующих и провели тестирование на коронавирус среди братии.

«Верхняя часть Киево-Печерской Лавры была закрыта для туристов и верующих с третьей недели Великого поста. Воскресная служба 22 марта проходила в закрытом режиме без участия прихожан. 4 апреля по распоряжению наместника были закрыты ворота Нижней Лавры для туристов и для верующих, был объявлен карантин», - сообщили в пресс-службе монастыря.

Монахи Киево-Печерской лавры были протестированы на коронавирус.

«Тесты на коронавирус сдали все насельники обители, у которых были замечены даже слабые симптомы ОРВИ, вне зависимости от общего самочувствия. Те, у кого подтвердился COVID-19, самоизолировались», - сообщили в Киево-Печерской лавре.

 В пресс-службе лавры отметили, что «во всех помещениях провели дезинфекцию, ограничили количество людей на трапезе. В связи с карантином все богослужения проводились в закрытом режиме с онлайн трансляцией для прихожан».

Наместник и братия усиленно молятся о прекращении пандемии и благодарит правоохранителей и медиков за помощь в борьбе с коронавирусом.

«Братия благодарит правоохранителей за обеспечение правопорядка на близлежащей территории обители и в самой Лавре и особую благодарность выражает медицинским работникам, которые самоотверженно борются за телесное здравие украинцев», - отметили в обители.

Источник: Inpress.ua
упц
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