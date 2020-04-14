Наместник Ионинского монастыря рассказал, как проходит его лечение от коронавируса

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря Украинской Православной Церкви архиепископ Иона (Черепанов) проходит курс лечения от коронавируса в Александровской клинической больнице.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук архиепископа Ионы, он находится в обычной палате инфекционного отделения.

«Известие о моем пребывании в реанимации оказалось некоторым преувеличением. Я в обычной палате, прохожу курс лечения», - сообщил владыка Иона.

Он поблагодарил верующих за поддержку и молитвы и рассказал о своем состоянии здоровья.

«Лежу под наблюдением врачей, принимаю необходимые препараты, дышу кислородом.

Сатурация хорошая, но утомила очень температура, особенно ночью. Но ничего, терпеть можно. Такой Страстной ещё у меня не было. Слава Богу за все!», - написал архиепископ Иона.

Как сообщалось ранее, в Киеве в связи с карантином полиция перекрыла вход в Национальный ботанический сад имени Николая Гришко, на территории которого расположен Свято-Троицкий Ионинский монастырь Украинской Православной Церкви.